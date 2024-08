Spoedonderzoek DNA Utrechtse wolf duurt week

UTRECHT (ANP) - Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag bekend is van de DNA-analyse die de provincie Utrecht heeft aangevraagd voor de vermoedelijke wolf die woensdag betrokken was een incident. Daarbij zou een kind omver zijn gelopen of geduwd. Dat meldt een provinciewoordvoerder. Het onderzoek is aangevraagd om te bepalen of het om hetzelfde dier gaat dat eerder een klein meisje beet en een hondje meenam in de bossen bij Leusden.

De provincie houdt er ernstig rekening mee dat het inderdaad dezelfde wolf is en bereidt daarom een afschotvergunning voor het dier voor. Daarvoor heeft Utrecht instemming gevraagd bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en de betrokken gemeenten Zeist, Leusden, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug.

Na het incident woensdag bij Austerlitz waarbij een meisje omver zou zijn gelopen of geduwd, gaf de provincie het "dringende advies" niet met kleine kinderen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in de vier betrokken gemeenten te bezoeken.

Eerder deze maand waren twee andere incidenten met een wolf in de provincie Utrecht in het nieuws gekomen. Op 6 juli nam een wolf een hondje mee. Tien dagen later beet een wolf een meisje in haar zij. Experts schrijven die twee incidenten toe aan een wolvenpaar dat hun welpen beschermde. Voor de burgemeester van de gemeente Leusden waren de incidenten aanleiding om op 18 juli via een noodbevel per direct een deel van landgoed Den Treek tijdelijk af te sluiten.