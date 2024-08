UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen willen via natuurlijk verloop vijfhonderd banen schrappen op het hoofdkantoor, om de kosten te verlagen. Het spoorbedrijf onderzoekt ook of het opknappen van treinen versoberd kan worden. "Hoewel het niet volledig te voorkomen is, doet NS er alles aan dat de besparingen zo min mogelijk impact hebben op de reizigers en de operatie", meldt het bedrijf bij de publicatie van zijn halfjaarresultaten.