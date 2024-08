Free Press: rechtsstaat Griekenland slechter, maar EU kijkt weg

De Europese Unie negeert de verslechtering van de rechtsstaat in Griekenland , stelt Free Press Unlimited samen met dertien organisaties die opkomen voor mensenrechten en mediavrijheid. De nieuwe Europese Commissie moet "een krachtiger standpunt innemen over het handhaven van haar inzet voor de fundamentele rechten en democratische waarden in de lidstaten", vinden de veertien organisaties.

Daarbij hoort ook het publiekelijk veroordelen van specifieke gevallen van beperkingen van de persvrijheid, onderdrukking van het maatschappelijk middenveld of schendingen van de rechtsstaat, benadrukken de organisaties. Dat gebeurt zeker over Griekenland niet.

Aanleiding voor deze oproep is het vorige week verschenen rapport van de Europese Commissie over de situatie van de rechtsstaat in alle EU-lidstaten. Het Griekse deelrapport is volgens de organisaties misleidend. Het is een "overdreven positief rapport" dat "in schril contrast staat met de alarmerende realiteit die wordt ervaren door journalisten, activisten en maatschappelijke organisaties ter plaatse".

Persvrijheid

Journalisten worden geïntimideerd en lastiggevallen, via spyware gecontroleerd en zonder bewijs voor de rechter gedaagd. De mensen die journalisten lastigvallen en bedreigen worden niet vervolgd, waardoor het vijandige klimaat voor journalisten in Griekenland verergert, zeggen de organisaties.

Griekenland is het enige EU-land met twee onopgeloste moorden op journalisten, brengt Jasmijn de Zeeuw in herinnering, onderzoeker en juridisch adviseur bij Free Press Unlimited.