Spoedoverleg Poolse veiligheidsdiensten om dreiging tegen premier

WARSCHAU (ANP/RTR/DPA) - Poolse veiligheidsdiensten voeren zondag crisisoverleg na informatie over een mogelijke aanslag die zou zijn gepland op premier Donald Tusk en minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz, meldt een woordvoerder.

De autoriteiten nemen de dreiging "uiterst serieus", zei Jacek Dobrynski van de inlichtingencoördinator volgens persbureau PAP. De betrokken autoriteiten zouden de kans dat de dreiging zou worden uitgevoerd als zeer groot hebben ingeschat.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat de Staatsbeschermingsdienst, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van ministers, een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag heeft doorgestuurd naar de politie.

Volgens regeringswoordvoerder Adam Szłapka is Tusk zondagochtend op de hoogte gebracht van de dreiging. "Dit signaal was aanzienlijk verontrustender dan soortgelijke signalen in het verleden", zei Szłapka bij omroep TVN24. Vooralsnog zet Tusk zijn werkzaamheden gewoon voort.