Spong: ambivalente gevoelens bij overlijden Desi Bouterse

AMSTERDAM (ANP) - Het overlijden van de voortvluchtige oud-president van Suriname Desi Bouterse bezorgt advocaat Gerard Spong een ambivalent gevoel. In een reactie aan het ANP zei Spong woensdag dat "hoe je het ook wendt of keert" Bouterse een man was met veel bloed aan zijn handen.

Spong was betrokken bij het onderzoek naar de Decembermoorden en verloor vrienden en vakgenoten tijdens de moorden in 1982 in Fort Zeelandia. Het ambivalente gevoel dat het overlijden van Bouterse de advocaat bezorgt, zit hem "in het gegeven dat hij helaas zijn aardse straf niet heeft kunnen ondergaan omdat hij voortvluchtig was. Maar het was een man die Suriname veertig jaar gegijzeld heeft en veel ellende in dat land heeft veroorzaakt. Dus ik treur daarom niet."