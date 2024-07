Srebrenica herdenkt voor het eerst op internationaal erkende dag

SREBRENICA (ANP/AFP) - Duizenden mensen hebben in de Bosnische plaats Srebrenica de moordpartij op 8000 islamitische jongens en mannen herdacht, deze donderdag precies 29 jaar geleden. Het was voor het eerst dat de genocide herdacht wordt op een door de Verenigde Naties erkende herdenkingsdag.

Srebrenica was een VN-enclave en Nederlandse blauwhelmen waren verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebied. Toch konden zij niet voorkomen dat Bosnisch-Servische troepen het gebied innamen en duizenden slachtoffers maakten. Srebrenica werd de grootste moordpartij in Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De lichamen van de meeste doden werden aangetroffen in 87 massagraven. De resten van veel slachtoffers zijn incompleet en naar zo'n duizend lichamen wordt nog gezocht. Deze donderdag werden de resten van nog eens veertien doden begraven op de begraafplaats Srebrenica-Potočari, waar ook een herdenkingscentrum is.

Genocide

Twee internationale gerechtshoven hebben de moorden in Srebrenica aangemerkt als genocide. De voormalige president van de Bosnische Serviërs Radovan Karadžić werd door het Joegoslaviëtribunaal onder meer voor Srebrenica veroordeeld tot levenslang. Hetzelfde geldt voor toenmalig legerleider Ratko Mladić.

De president van de Servische Republiek Milorad Dodik spreekt tegen dat in Srebrenica een genocide is gepleegd. Toch zei hij donderdag mee te leven met de nabestaanden van de omgekomen Bosniërs. "Ongeacht onze verschillen, moeten we respect tonen voor de pijn en het lijden dat vele volkeren van alle naties en religies in Bosnië en Herzegovina ten deel is gevallen", zei hij op X.

Het land Bosnië en Herzegovina bestaat tegenwoordig uit twee zogenoemde entiteiten: de Servische Republiek, waar Srebrenica ligt, en de Federatie van Bosnië en Herzegovina.