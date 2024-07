Joelia Navalnaja na arrestatiebevel ook op lijst met extremisten

MOSKOU (ANP/AFP) - Joelia Navalnaja, de weduwe van de bekende Kremlincriticus Aleksej Navalny, is door Rusland op de lijst met "extremisten en terroristen" gezet. Twee dagen geleden vaardigde Moskou al een arrestatiebevel uit tegen Navalnaja, die in ballingschap zit in Berlijn.

De persoonlijke gegevens van Navalnaja zijn verschenen op een zwarte lijst van Rosfinmonitoring. Dat staatsagentschap moet ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt voor vermeende terroristen en extremisten om financiering te krijgen.

Navalnaja werd dinsdag beschuldigd van deelname aan een extremistische organisatie en is daarom op de Russische opsporingslijst geplaatst. Ze moet van de Russische rechter twee maanden in voorarrest.

Navalnys organisaties waren zelf ook aangemerkt als extremistisch en de oppositieleider zat daarvoor een jarenlange celstraf uit, tot hij afgelopen februari overleed in een strafkamp boven de poolcirkel. Navalnaja houdt Poetin daarvoor verantwoordelijk en verklaarde het verzet van haar man tegen het regime van president Vladimir Poetin voort te zetten.