Staat gaat in hoger beroep tegen uitspraak klimaatzaak Bonaire

DEN HAAG (ANP) - De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag die beveelt dat de overheid meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. Dat maakt minister Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66) bekend. De zaak was aangespannen door Greenpeace. De rechter oordeelde onder meer dat de Staat binnen anderhalf jaar "heldere, bindende doelen" moet opstellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Van Veldhoven ziet echter "zwaarwegende juridische redenen" om de zaak door het gerechtshof opnieuw te laten toetsen. Het kabinet vindt bijvoorbeeld dat de rechter anders moet kijken naar internationale afspraken over lucht- en zeevaart. Die emissies vallen onder internationale regels van VN-organisaties en moeten volgens het kabinet buiten beschouwing worden gelaten.

Ondanks het aangekondigde hoger beroep moet de Staat het vonnis alsnog uitvoeren en dus werk maken van meer klimaatbeleid. Dat gaat Van Veldhoven ook doen. In de Kamerbrief verwijst de minister naar eerder aangekondigd beleid om meer duurzame energie op te wekken en de industrie te vergroenen. De Staat gaat de rechter wel vragen of de verplichting om voor de hele economie klimaatdoelen op te stellen geschorst kan worden tot er een nieuwe uitspraak van het hof is.