Stop kleding met grasvlekken niet meteen in de was: “Warm water werkt averrechts”

Een middagje in het park, een potje voetbal of spelende kinderen: grasvlekken zijn zo gemaakt. En die komen er wel weer uit; als je het goed aanpakt tenminste.

Gooi je een broek direct in de wasmachine, dan maak je volgens schoonmaakexpert Suus Sengers een grote fout. Sterker nog: je kunt je kleding er definitief mee verpesten.

Voorbehandelen

Ho stop! Ren niet meteen naar de wasmachine. “Daarmee zet je de vlek juist vast. Grasvlekken bestaan uit chlorofyl en olieachtige stoffen en trekken zich makkelijk in de stof”, legt Sengers uit. “Het eerste wat je moet doen, is de vlek voorbehandelen.”

En daar gaat het dus vaak mis. Want warm water lijkt logisch, maar werkt juist averechts. Koud water is de sleutel. Met een beetje groene zeep of afwasmiddel kom je al een heel eind. De truc? Geduld en voorzichtigheid. “Als je gaat wrijven, duw je het pigment juist dieper de stof in.”

Sopje

Laat het sopje vervolgens een kwartier tot een halfuur zijn werk doen. Daarna kun je het kledingstuk pas in de wasmachine stoppen. Maar zelfs dan ben je er nog niet.

Na het wassen is het controleren geblazen. “Doe een kledingstuk nooit in de droger zolang de vlek er nog zit. De hitte van de droger zet de vlek vast”, waarschuwt Sengers. Zie je nog groen? Dan is schoonmaakazijn je volgende redmiddel. “Giet er een scheut op, laat het even intrekken en gooi het dan weer in de wasmachine.’’

Ossengalzeep

Ook ossengalzeep kan wonderen doen, al moet je daar voorzichtig mee zijn. Te lang laten zitten zorgt juist voor nieuwe problemen. “Maak de vlek eerst goed nat en zorg dat de zeep niet indroogt, dus leg hem uit de zon.”

En die zogenaamde lifehacks van internet? Die kun je beter vergeten. Tandpasta bijvoorbeeld klinkt handig, maar volgens de expert een slecht idee: “De schurende werking kan het pigment misschien wat losmaken, maar het is hier niet voor bedoeld en kan juist weer een nieuwe vlek veroorzaken.”