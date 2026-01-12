Paramount Skydance klaagt Warner Bros. aan om Netflix-deal

NEW YORK (ANP) - Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft Warner Bros. Discovery in de Verenigde Staten aangeklaagd vanwege de deal die zijn branchegenoot heeft gesloten met Netflix. Paramount Skydance eist dat Warner Bros. meer informatie over de deal deelt.

Rond Warner Bros. ontstond vorig jaar een overnamestrijd. Paramount deed een bod op het concern. In december sloot Warner Bros. echter een akkoord met Netflix, dat wordt gewaardeerd op 82,7 miljard dollar. Paramount verhoogde vervolgens zijn bod naar 108,4 miljard dollar. Hoewel dit bod dus hoger is, wil het bestuur van Warner Bros. doorgaan met de deal met Netflix. Aandeelhouders van Warner Bros. moeten er nog wel over stemmen.

In een brief aan aandeelhouders van Warner Bros. stelt Paramount maandag dat het Warner Bros. om financiële informatie heeft gevraagd. Maar het concern zou geen informatie hebben gedeeld over onder meer hoe het de Netflix-deal heeft gewaardeerd. Aandeelhouders hebben de informatie volgens Paramount wel nodig om "een weloverwogen investeringsbeslissing te kunnen nemen over ons bod".