Staat: Paarlberg niet te ziek om in de cel te zitten

Voormalig zakenman Jan-Dirk Paarlberg is niet te ziek om in de cel te zitten. Volgens voorlopige conclusies van een medisch adviseur kan hem binnen de muren van de penitentiaire inrichting (PI) waar hij verblijft "de medische hulp worden geboden die hij nodig heeft en hij kan specialisten bezoeken". Dat betoogde de landsadvocaat woensdag in kort geding voor de rechter in Den Haag. De procedure is aangespannen door Paarlberg, die meent dat een verblijf in de cel door zijn hoge bloeddruk levensgevaarlijk voor hem is.

Paarlberg (68) wordt sinds 8 januari in gijzeling gehouden, omdat hij zijn betalingsverplichtingen in het kader van een ontnemingsvordering niet zou nakomen. Hij moet de Staat nog zo'n 15 miljoen euro betalen. Die vordering werd in 2019 definitief. Paarlberg is onherroepelijk veroordeeld voor onder meer het witwassen van miljoenen die Willem Holleeder van de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra had afgeperst.

Volgens zijn advocaten leidt zijn huidige gevangenschap tot veel stress, met een gevaarlijk hoge bloeddruk als gevolg. Volgens zijn eigen behandelend arts is de gezondheidssituatie van Paarlberg "een tijdbom"