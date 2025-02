SPD-fractie kiest partijchef Klingbeil tot fractievoorzitter

BERLIJN (ANP) - De partijvoorzitter van de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland (SPD), Lars Klingbeil, is woensdag zoals verwacht ook tot fractievoorzitter in de Bondsdag gekozen. De 47-jarige politicus uit Nedersaksen bekleedt nu de twee voornaamste posten in het partijapparaat.

De krant Bild noemt hem daarom nu de belangrijkste politicus van het land, omdat van hem zou afhangen of de winnaar van de stembusgang, de christendemocraat Friedrich Merz, een coalitieregering kan vormen.

De SPD leed zondag een historische nederlaag in de parlementsverkiezingen. Ze had nog nooit zo weinig kiezers achter zich in nationale verkiezingen in haar lange geschiedenis. Na de eerste prognoses van de uitslagen zou de top van de partij al besloten hebben hem ook als fractieleider naar voren te schuiven.

Generatiewisseling

Fractievoorzitter Rolf Mützenich kondigde zondagavond meteen zijn aftreden aan. Bondskanselier Olaf Scholz liet snel weten zich niet met de formatie van een coalitieregering te bemoeien en geen ministerspost te willen.

Klingbeil vindt dat "de generatiewisseling binnen de SPD op gang moet komen" en dat de SPD zich "opnieuw moet positioneren" in het programma.