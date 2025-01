Staatsbegrafenis Jimmy Carter begonnen

WASHINGTON (ANP) - In Washington is de staatsbegrafenis van Jimmy Carter begonnen. De kist met het lichaam van de overleden oud-president van de VS is aangekomen in de Washington National Cathedral voor de afscheidsdienst, waar president Joe Biden zal spreken.

De nog levende oud-presidenten Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama en Donald Trump wonen de dienst bij en zitten vooraan.

In de Washington National Cathedral zijn meerdere uitvaartdiensten voor overleden oud-presidenten gehouden, onder wie Dwight Eisenhower, Ronald Reagan en George H.W. Bush.

Jimmy Carter overleed op zondag 29 december op 100-jarige leeftijd.