Klaar voor de skivakantie? Let op deze 8 zaken bij het rijden door tunnels

Het wintersportseizoen is in volle gang, dus vertrekken er weer duizenden Nederlanders richting de Alpen. Dat betekent niet alleen sneeuwpret, maar ook: tunnels, heel veel tunnels. Het rijden dwars door een berg voelt voor veel mensen toch wat benauwd. Geen paniek: met deze tips kom je er veilig doorheen.

Eerst het slechtste scenario: je krijgt pech in een tunnel. Blijf kalm en zet je alarmlichten aan. Lukt het nog om te rijden? Probeer dan de tunnel uit te komen of stop in een pechhaven. Zit er echt niks anders op? Parkeer dan zo ver mogelijk rechts, zet je motor uit en laat de sleutel in het contact zitten. Trek een reflecterend hesje aan, stap voorzichtig uit en plaats een gevarendriehoek. Vervolgens bel je het noodnummer. En bij brand? Zoek de dichtstbijzijnde nooduitgang en verlaat de tunnel zo snel mogelijk.

De 8 grootste tunnelblunders (en hoe je ze voorkomt):

Adaptieve cruisecontrol aan laten staan

Bij veel tunnels hangt een waarschuwing: schakel je adaptieve cruisecontrol uit. Waarom? Omdat dit systeem, dat afhankelijk is van radar, camera’s en gps, nogal eens de weg kwijtraakt in een tunnel. “In een tunnel zou de adaptieve cruisecontrol onverwachts kunnen reageren”, aldus auto-expert Niek Schenk in het AD.

Afremmen bij het ingaan van een tunnel

Het donkere gat in de berg zien, doet menig bestuurder op de rem trappen. Begrijpelijk, want het lijkt krapper en donkerder, maar afremmen creëert filegevaar. Je kunt beter je snelheid vasthouden of kort met de voet van het gas gaan en rustig doorrijden.

Vergeten dimlicht aan te doen

Automatische koplampen? Mooi, die schakelen vanzelf naar dimlicht. Maar bij oudere auto’s moet je zelf even checken. Dimlicht is niet alleen om beter te zien, maar ook om goed zichtbaar te zijn, vooral in witte tunnels waar dagrijverlichting tekortschiet.

Je zonnebril ophouden

Een zonnebril in de tunnel? Slecht plan. Het maakt een donkere tunnel nog duisterder en je ogen moeten harder werken. Voor je het weet, mis je iets cruciaals. Afzetten dus, voordat je naar binnen rijdt.

Verkeersinformatie negeren

Spotify, een podcast of een spannend audioboek? Leuk, maar zet de verkeersinformatie niet uit. Dit kan bij gevaar in een tunnel levens redden. Overschakelen naar de radio of navigatiesystemen met live-updates is slim.

Recirculatiestand vergeten

Tunnellucht is vieze lucht. Denk maar aan de zwarte wanden vol uitlaatgassen en fijnstof. Zet dus je airco op recirculatie voordat je de tunnel in gaat en zet hem terug op frisse lucht zodra je eruit bent.

Te dicht op je voorganger rijden

Houd in tunnels minstens de helft van je snelheid aan als afstand. Rij je 120 km/u? Dan minimaal 60 meter afstand houden. In een tunnel kun je niet uitwijken, dus extra ruimte is cruciaal.

Keren of achteruitrijden

Mis je een afslag? Pech. Een tunnel is geen plek om te keren of achteruit te rijden, hoe graag jij of je navigatiesysteem dat ook wil. Volg de weg en keer pas na de tunnel om.

Veilig de berg door

Of je nu de Gotthard-, Mont Blanc- of Brennerpas-tunnel inrijdt, goed voorbereid zijn maakt het verschil. Houd je hoofd koel, volg de regels en geniet van je wintersporttrip – zonder tunnelstress.

Bron: AD