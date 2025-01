Darter Van Leuven doet door mentale problemen stapje terug

BEVERWIJK (ANP) - Noa Lynn van Leuven doet tijdelijk een stapje terug van het professioneel darts. De 28-jarige Beverwijkse, die afgelopen december als eerste Nederlandse vrouw en transgender haar debuut maakte op het WK van profbond PDC, zegt op Instagram dat ze zich even richt op haar mentale gezondheid.

Van Leuven werd deze week uitgeschakeld in de Q-School, het toernooi waar wordt gestreden voor kwalificatie voor grote toernooien in 2025. "Helaas speelde ik niet mijn beste wedstrijden", schrijft ze. "De waarheid is dat mijn hoofd al een poosje niet op de juiste plaats is. Ik worstel al maanden met mijn mentale gezondheid, iedere keer als een toernooi eraan komt. Ik heb het opzij proberen te schuiven, maar dit keer is dat niet gelukt. Focussen op darts, terwijl oude trauma's opspelen door de gebeurtenissen van afgelopen jaar, werkt niet. Het is tijd om prioriteit te geven aan mijn mentale gezondheid en eraan te werken om beter te worden.

De darter benadrukt dat het niet het einde van haar carrière is. "Het is een stap terug om weer stappen vooruit te kunnen zetten."

Van Leuven kwam afgelopen voorjaar in het nieuws omdat enkele darters aangaven niet in een team met haar te willen spelen. In het najaar van 2024 plaatste ze zich met een tweede plaats in de Women's Series voor het WK in Londen. Daar verloor ze in de eerste ronde van landgenoot Kevin Doets.