Staatscommissie: aanbevelingen tegen discriminatie niet opgevolgd

DEN HAAG (ANP) - Aanbevelingen om discriminatie en racisme tegen te gaan zijn onvoldoende opgevolgd door de overheid. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in haar eindrapport. Daarom is er volgens de commissie nog steeds sprake van wijdverbreide discriminatie bij de overheid. De commissie komt met tien aanbevelingen die "vragen om politieke moed, leiderschap, bestuurlijke en ambtelijke inzet en maatschappelijke betrokkenheid".

"Maar belangrijker nog: ze vragen om het besef dat gelijkheid en gelijkwaardigheid geen vanzelfsprekendheden zijn, maar voortdurende aandacht en actie vereisen", schrijft de commissie over de aanbevelingen. De commissie constateert dat discriminatie nog op te veel plekken aanwezig is. Dat geldt ook voor de overheid, terwijl die er als wetgever en beschermer van de grondwet juist voor moet zorgen dat er geen discriminatie is, staat in het rapport.

De staatscommissie begon in 2022 en heeft meerdere rapporten met aanbevelingen afgeleverd. In 2023 concludeerde de commissie dat discriminatie overal in Nederland voorkomt. Begin 2025 adviseerde de commissie het ministerie van Binnenlandse Zaken om discriminatie binnen de overheid aan te pakken. Begin dit jaar zei de commissie dat discriminerende uitspraken van politici dat normaliseren voor de rest van de samenleving.

Afspiegeling

Veel van de kritiek de afgelopen jaren was gericht op overheidshandelen. Voorzitter van de staatscommissie Joyce Sylvester stelt dan ook dat discriminatie en racisme "diep verankerd" zijn in de Nederlandse samenleving en in de overheid. De discriminatie zit in "wetten, regels, systemen en werkwijzen binnen beleid en dienstverlening", aldus de staatscommissie. Die pleit "voor een fundamentele koerswijziging: een overheid die niet alleen stopt met discrimineren, maar het voorkomt en actief bijdraagt aan gelijkheid en gelijkwaardigheid".

Een van de aanbevelingen is om de overheid meer een afspiegeling van de samenleving te maken. Ook worden discriminatietoetsen voor de hele publieke sector ingevoerd, als het aan de staatscommissie ligt. Verder moet de overheid stoppen met het profileren van burgers en moet wetgeving tegen discriminatie worden vernieuwd en verbeterd.