Waarnemers: stembusgang Armenië goed verlopen, ondanks inmenging

JEREVAN (ANP) - De stembusgang in Armenië is zondag grotendeels goed verlopen, ondanks Russische inmenging, meldt een internationale waarnemingsmissie.

De Armeense kiezers kregen "de mogelijkheid om een oprechte keuze te maken in een goed georganiseerd verkiezingsproces", zegt missieleider Janez Lenarčič. "Helaas moesten ze die keuze maken tegen de achtergrond van ongekende buitenlandse inmenging en druk."

De Armeense parlementsverkiezingen werden gewonnen door de partij van premier Nikol Pasjinjan, die een pro-Europese koers verkiest boven banden met Rusland. Moskou dreigde in de afgelopen weken met handelsbeperkingen tegen Armenië.

Rechtszaken

De waarnemers uitten ook hun zorgen over de mogelijkheid om campagne te voeren door de oppositie. Er werden meerdere rechtszaken aangespannen tegen oppositiekandidaten en activisten, wat oppositieaanhangers ervan weerhield actief campagne te voeren.

Moskou heeft kritisch gereageerd op de verkiezingsuitslag en wijst op overtredingen bij de verkiezingen.