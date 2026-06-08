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Staatscommissie: politiek te afzijdig tegenover discriminatie

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 16:04
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DEN HAAG (ANP) - Overheid en politiek houden zich te afzijdig als het gaat om discriminatie en racisme. Dat zei Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, maandag bij de presentatie van haar eindrapport. "Wie de macht heeft om grenzen te stellen, en zwijgt wanneer mensen worden gediscrimineerd om wie zij zijn, houdt de status quo in stand."
De afzijdigheid die de staatscommissie opmerkt, is volgens Sylvester een van drie belemmeringen in de aanpak van discriminatie. De commissie ziet daarnaast dat mensen die worden geraakt door discriminatie, niet genoeg bij plannen worden betrokken. "Daardoor worden hun signalen te laat herkend, of niet serieus genoeg genomen."
Sylvester noemt de overheidsaanpak "reactief en gericht op incidenten". Pas als iemand al is gediscrimineerd, wordt ingegrepen. "Daardoor blijven structurele patronen buiten beeld."
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