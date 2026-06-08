Onderzoek: weinig animo in Oekraïne voor onvoorwaardelijk bestand

KYIV (ANP) - Meer dan 60 procent van de Oekraïners noemt een staakt-het-vuren langs de huidige frontlinie onacceptabel als daarbij geen veiligheidsgaranties of financiële steun worden gegeven. Dat blijkt uit een studie van het Kyiv International Institute of Sociology, een privaat maar gerespecteerd onderzoeksinstituut.

Onderzoekers legden meer dan 2000 willekeurig geselecteerde respondenten uit het hele land telefonisch vier scenario's voor rond een staakt-het-vuren langs de huidige frontlinie, oplopend in de mate van veiligheidsgaranties. De bereidheid tot zo'n bestand nam algemeen toe als meer garanties werden gegeven, bijvoorbeeld over de afstand tot het front van mogelijke militairen die toezicht houden op een bestand.

In het positiefste scenario, waarbij militairen dicht bij het front mogelijke aanvallen afslaan, noemt nog steeds 33 procent van de respondenten die optie onacceptabel.

Oekraïners in het buitenland of in door Rusland bezette gebieden werden niet meegenomen in het onderzoek.