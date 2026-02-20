ECONOMIE
Staatssecretaris adviseert speelzand voorlopig niet te gebruiken

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 16:20
DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd) adviseert ouders en organisaties om kinderen voorlopig niet met speelzand te laten spelen, omdat er mogelijk te veel asbest in zit. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de VVD-bewindsvrouw dat ze een advies van meerdere deskundigen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderschrijft.
In de brief staat dat ongeveer honderd monsters van producten met zand worden onderzocht. Het gaat onder meer om knijpspeelgoed, zand voor knutselen en speelzand. De onderzoeken duren ongeveer twee weken, schrijft Tielen.
Momenteel mag 0,1 procent van het zand in speelgoed uit asbest bestaan. De NVWA en het RIVM onderzoeken wat de gezondheidsrisico's zijn als die norm wordt overschreden. Het advies om het zand niet te gebruiken geldt totdat er meer duidelijkheid is, aldus Tielen.
De staatssecretaris schrijft dat zij niet al het speelzand kan verbieden als niet duidelijk is of er gezondheidsrisico's zijn. Dat zei ze eerder ook al in de Tweede Kamer.
