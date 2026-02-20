ECONOMIE
Amsterdammer (31) aangehouden voor versturen drugs per post

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 16:21
anp200226165 1
DEN HAAG (ANP) - Een 31-jarige Amsterdammer is dinsdag aangehouden voor het versturen van drugs via de post. Zijn voorarrest is vrijdag verlengd met twee weken, meldt het Openbaar Ministerie. De man zou zeker acht pakketten met in totaal ruim drie kilo harddrugs hebben verstuurd.
De zaak kwam in 2024 aan het licht. Toen werden in een postsorteercentrum meerdere pakketten met drugs ontdekt. De verdovende middelen waren verpakt in etenswaren. Uit onderzoek bleek dat dit soort pakketten gedurende een aantal maanden waren verstuurd vanuit diverse plekken in Nederland, waaronder Utrecht, Amsterdam en Leiden. Ze waren bestemd voor Zuid-Korea.
De pakketten werden steeds ingeleverd door dezelfde man, volgens het OM. Hij is op meerdere plekken gefilmd door beveiligingscamera's. Een dag voor zijn aanhouding werden beelden getoond in het programma Opsporing Verzocht.
