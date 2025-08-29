Zandvoort komt bewoners tegemoet met breder GP-programma

ZANDVOORT (ANP) - Tijdens het Formule 1-weekend komen in een paar dagen honderdduizenden mensen naar Zandvoort. Dat heeft impact op het dorp en daarom hoopt de gemeente de bewoners en ondernemers met een uitgebreider programma "iets terug te geven", zegt Formule 1-wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Dit jaar zijn er meer activiteiten op het circuit zelf en in het dorp. Zo zijn er optredens van artiesten en kunnen mensen voor het eerst de raceactiviteiten volgen op een groot scherm op het Gasthuisplein.

Volgens De Kloet is de bredere programmering enerzijds om de drukte wat meer te spreiden, met name als mensen aan het eind van de dag richting de trein gaan. "Maar voor het dorp en de ondernemers is het ook goed als mensen langer blijven", zegt De Kloet. "Er gebeurt dit weekend veel in het dorp. Het is druk, er zijn soms opstoppingen. Ook op het strand was het voorheen altijd heel rustig tijdens de Grand Prix. Met extra activiteiten geven we de bewoners en ondernemers iets terug."