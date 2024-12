Staatssecretaris heeft 'nog geen beeld' bij oplossing spaartaks

DEN HAAG (ANP) - Een zeer kritisch advies van de Raad van State over het beoogde nieuwe stelsel om belasting te heffen op het rendement op vermogen (box 3), stelt het kabinet voor een lastig "dilemma". Dat zei staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit) voor aanvang van de ministerraad. Hij denkt nog na over een oplossing. "Maar op dit moment heb ik daar gewoon echt geen beeld bij", gaf hij toe.

Sinds de Hoge Raad een streep zette door de manier waarop de afgelopen jaren het rendement op vermogen werd belast, wordt gewerkt aan een nieuw stelsel. Daarbij moet worden uitgegaan van daadwerkelijk behaald rendement op spaargeld of beleggingen in plaats van het veronderstelde rendement waarop het huidige stelsel is gebaseerd.

De Raad van State kwam deze week met een zeer kritisch advies. De belangrijkste raadgever van kabinet en Tweede Kamer waarschuwde daarin dat het voorliggende wetsvoorstel veel te ingewikkeld is en daardoor niet uitvoerbaar. De Belastingdienst waarschuwde daar eerder ook al voor.