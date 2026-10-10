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Staatssecretaris na brandstichting: handen af van het spoor

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Annet Bertram (Openbaar Vervoer) vindt het "heel kwalijk en zorgwekkend" dat in de nacht van vrijdag op zaterdag brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. "Handen af van het spoor", laat de CDA-bewindsvrouw via een woordvoerder weten. "De politie doet onderzoek."
Onbekenden braken een technische ruimte open en stichtten er brand. Daardoor is voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen de twee Zuid-Hollandse steden. De politie liet al weten te onderzoeken of er sprake is van sabotage, en welk motief daar dan mogelijk achter zit.
In juni vorig jaar werd al brand gesticht langs het spoor in Amsterdam. Dat was tijdens een NAVO-top in Den Haag. En dit jaar werd op Prinsjesdag op meerdere plaatsen in het land het spoor gesaboteerd door er onder meer ijzeren staven op te leggen.
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