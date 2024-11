Staatssecretaris overweegt nieuwe arbitragezaak tegen NAM

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen) beraadt zich nog op een nieuwe arbitragezaak tegen de NAM, zei hij in een debat met de Tweede Kamer. Zo'n procedure is volgens de bewindsman de enige manier om af te dwingen dat het gasbedrijf alsnog zijn volledige bijdrage betaalt aan verbetering van leefbaarheid en economisch perspectief in het gaswinningsgebied in Groningen.

De bijdrage van de NAM vloeit voort uit afspraken die in 2018 zijn gemaakt over de afbouw van de gaswinning. Omdat de gaskraan jaren eerder definitief is dichtgedraaid dan toen werd verwacht, vindt het bedrijf dat het daar nu niet meer aan gehouden is. De Staat is het daar niet mee eens, zei Van Marum. Er is volgens hem sprake van een "duidelijke betalingsverplichting" die niet afhankelijk is van het voortduren van de gaswinning.

De opstelling van de NAM wekt Kamerbreed veel irritatie. Partijen van links tot rechts wilden van Van Marum weten wat de mogelijkheden zijn om de NAM desnoods tot betaling te dwingen. De opstelling van de NAM is "op zijn minst moreel laakbaar", zei Van Marum. "En het laatste woord is hier nog niet over gezegd." Hij wil wel kijken of dit geschil met praten kan worden opgelost, maar ziet tegelijkertijd nog weinig toenadering tussen de partijen.

Er lopen al meerdere arbitragezaken tussen de overheid en de NAM en haar aandeelhouders, Shell en ExxonMobil. Dit nieuwe geschil kan daar niet bij worden gevoegd, zei Van Marum. Hij benadrukte dat de weigering van de NAM om haar deel van de rekening te betalen geen gevolgen heeft voor de afspraken die met de provincie zijn gemaakt. "De regio mag niet de dupe worden van de opstelling van de NAM en haar aandeelhouders."

Van de afgesproken 500 miljoen euro heeft de NAM tot dusver 343 miljoen euro betaald, onder de rest van de rekening probeert het uit te komen, vertelde Van Marum. Daarnaast is er een betalingsachterstand van 550 miljoen euro waar het gaat om schadeherstel en de versterking van mogelijk onveilige gebouwen. Het bedrijf probeert ook op dat terrein via arbitrage onder de afspraken uit te komen die in 2018 zijn gemaakt.