Staatssecretaris Paul gaat namens kabinet naar Pride Boedapest

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie, VVD) gaat namens het kabinet naar de Pride in Boedapest, bevestigt haar woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. De Hongaarse overheid heeft alle prides verboden, maar de burgemeester van Boedapest is van plan om deze toch te organiseren. Als de lhbti-mars inderdaad verboden blijkt, zal Paul niet meelopen en alleen naar activiteiten gaan die rondom de Pride worden georganiseerd.

De demissionaire bewindsvrouw is in Europa vaker opgekomen voor de positie van lhbti'ers in Hongarije. Door naar de hoofdstad af te reizen wil ze "de deelnemers van de Pride een hart onder de riem steken".

De Tweede Kamer heeft eerder in een motie verzocht om iemand namens het kabinet naar de Pride te sturen.

De Pride is gepland voor zaterdag 28 juni. De avond daarvoor zal Paul aanwezig zijn bij een receptie met Gergely Karácsony, de burgemeester van Boedapest en tegenstander van premier Viktor Orbán.