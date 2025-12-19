Staatssecretaris: voldoende voor Nederlands niet verplicht maken

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Koen Becking (voortgezet onderwijs) wil een voldoende voor het vak Nederlands niet verplicht stellen om een middelbare schooldiploma te kunnen halen. De VVD-bewindsman schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat die verplichting ten koste kan gaan van de bredere taalontwikkeling van leerlingen.

In 2023 zei directeur-generaal Alida Oppers van de Inspectie van het Onderwijs dat een voldoende voor het vak Nederlands verplicht moet worden om een diploma te kunnen halen. Kamerleden van de PVV, VVD en CDA dienden er daarna een motie over in. Naar aanleiding daarvan heeft Becking nu gezegd het niet verplicht te willen maken.

De staatssecretaris schrijft dat hij de beheersing van het Nederlands door leerlingen wel wil verbeteren. Dat wil hij doen door extra ondersteuning en schakelklassen voor leerlingen met een taalachterstand. Daarnaast wil hij dat in het voortgezet onderwijs, net als in het basisonderwijs, taalontwikkeling ook een grotere rol krijgt bij andere vakken.