Dertien aanhoudingen en zes gewonde agenten bij protesten Brussel

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 11:54
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Bij boerenprotesten zijn donderdag dertien mensen aangehouden in Brussel, meldt de politie daar. In zeven gevallen gaat het om een aanhouding waarbij de demonstranten ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Vier agenten raakten gewond.
"De schade is enorm", meldt de politie. Er is veel politiematerieel kapot en het wegdek raakte op verschillende plekken beschadigd door brandjes. Ook werden ruiten ingegooid en verkeersborden vernield.
Sinds donderdagochtend hebben schoonmakers 50 ton afval opgeruimd in de stad. Veel wegen waren glad door aardappelen, bieten en nat stro die de demonstranten op de weg hadden gegooid, zegt een woordvoerder van de schoonmaakdiensten.
