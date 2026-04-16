ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Staatssecretaris wil brandveiligheidskeuringen voor stallen

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 11:54
DEN HAAG (ANP) - Boeren moeten regelmatig hun technische installaties laten controleren om het risico op stalbranden te voorkomen. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) schrijft in een Kamerbrief dat hij "zo spoedig mogelijk" brandveiligheids- en elektrakeuringen wil invoeren.
Zijn voorganger, BBB-minister Femke Wiersma, legde vorig jaar het wetsvoorstel voor de elektrakeuring terug op de plank in afwachting van een onderzoek naar de haalbaarheid. Erkens heeft "oog voor" de uitvoerbaarheid en verwijst naar proeven die momenteel plaatsvinden. In het najaar hakt hij de knoop door over de keuringen.
Bij veel stalbranden is achteraf de oorzaak niet meer te achterhalen, omdat stallen vaak volledig afbranden. In de gevallen waar dat wel kon, blijkt elektra de meest voorkomende oorzaak.
Eerder startte Erkens samen met brancheorganisaties een bewustwordingscampagne om stalbranden te voorkomen.
Loading