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Staking Curaçaose huisartsen beëindigd, ook apotheken weer open

Samenleving
door anp
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WILLEMSTAD (ANP) - Na vier dagen staking gaan de Curaçaose huisartsen vrijdag weer aan de slag. Daartoe heeft de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CNHV) haar leden donderdag opgeroepen, nadat de overheid een kort geding had aangespannen. Apothekers die zich solidair hadden verklaard en de deuren hadden gesloten, gaan vrijdag onder druk ook weer aan de slag.
De doktoren en apothekers willen dat de tarieven waarvoor ze werken worden aangepast. In het geval van de huisartsen zijn die al veertien jaar niet gewijzigd. De apothekers zitten al 25 jaar aan dezelfde tarieven. Fysiotherapeuten lieten deze week weten al 28 jaar voor dezelfde tarieven te werken. Ook zij zijn ontevreden.
De minister van Gezondheid, Natuur en Milieu vindt de staking van de huisartsen "ontoelaatbaar, onredelijk en buitenproportioneel" en stelt dat het algemeen belang van toegankelijke zorg zwaarder weegt dan de financiële belangen van de artsen.
Toch is er door de rechter tijdens het kort geding een 'voorstel voor een minnelijke schikking' gedaan, waarin beide partijen zich kunnen vinden. Op korte termijn zal er een kostprijs-, doelmatigheids- en tarievenonderzoek worden gedaan.
De apothekers gaan weer open nadat de Inspectie voor de Volksgezondheid aangaf dwangsommen op te gaan leggen als de apothekers zich niet houden aan de wettelijke openingstijden. De dwangsom bedraagt 10.000 gulden en kan oplopen tot 100.000 Caribische gulden (ongeveer 50.000 euro).
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