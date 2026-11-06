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Trump maakt nationaal monument van Oval Office

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Oval Office, de presidentiële werkkamer in het Witte Huis, tot nationaal monument verklaard. Daartoe zette hij donderdag zijn handtekening. Trump wil zo vermijden dat zijn opvolgers de wijzigingen die hij aanbracht in het kantoor weer ongedaan kunnen maken. Hij liet er onder meer de muren met bladgoud decoreren.
Oud-president Barack Obama liet zich onlangs lacherig uit over de aanpassingen die Trump er doorvoerde. Volgens hem ziet de kamer er tegenwoordig uit alsof "Saddam Hoessein een Cheesecake Factory (een Amerikaanse fastfoodketen die bekendstaat om zijn kitscherige interieur) heeft geopend".
Trump heeft diverse architecturale aanpassingen doorgevoerd in het Witte Huis. Zo liet hij in de kabinetsruimte nieuwe kroonluchters installeren. Aan de oostvleugel van het gebouw laat hij een nieuwe balzaal optrekken, die eveneens een monument moet worden. Zo wordt het onmogelijk om de ruimtes te "vernielen, plat te gooien of aan te raken", zei hij donderdag tegen verslaggevers.
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