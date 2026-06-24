Staking van start, tot 08.00 uur geen of minder openbaar vervoer

UTRECHT (ANP) - Werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk woensdag in de vroege ochtend neergelegd. De staking duurt tot 08.00 uur. Als gevolg daarvan rijden er minder of geen treinen, bussen, trams en metro's. Met de staking komt vakbond FNV in actie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Na de staking zal het nog even duren tot alles weer normaal rijdt, verwachten de vervoerders.

Er rijden geen treinen van NS, liet de vervoerder eerder weten. Het aanbieden van treinvervangend vervoer is niet mogelijk, omdat hiervoor niet genoeg bussen zijn.

Vervoerder Arriva liet weten te "rijden wat we kunnen rijden". Afhankelijk van hoeveel werknemers deelnemen aan de staking zal de dienstregeling worden afgeschaald. Op de website meldt het dat de bus tussen Leer en Groningen in ieder geval wel rijdt. Ook Keolis, dat actief is in Midden- en Oost-Nederland, heeft besloten de dienstregeling ondanks de staking wel op te starten. Afhankelijk van welke medewerkers meedoen aan de staking zal worden bepaald wat er wel en niet rijdt.

Het Rotterdamse vervoerbedrijf RET en het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB kiezen ervoor om tot na het einde van de staking te wachten met het opstarten van de dienstregeling. RET verwacht dat het tot 11.00 uur duurt voordat alles weer normaal rijdt. De Amsterdamse vervoerder raadt aan om een reis tot na de ochtend uit te stellen.

FNV roept, samen met vakbonden CNV en VCP, het kabinet op de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig terug te draaien. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Volgens FNV is deze staking een eerste waarschuwing aan het kabinet. De vakbond dreigde dinsdag met meer acties in het ov na de zomer als dat nodig is.