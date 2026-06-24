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Sebastopol op de Krim zonder stroom door Oekraïense aanvallen

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 4:39
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SEBASTOPOL (ANP) - De stroomtoevoer in Sebastopol, op de door Rusland geannexeerde Krim, is uitgevallen na een Oekraïense aanval. Dat meldt de gouverneur van de stad, Michail Razvozjajev, op Telegram. Eerder op woensdag liet Razvozjajev weten dat de luchtafweer boven zijn stad negen drones had neergehaald.
Oekraïne probeert al langer de Krim te isoleren met droneaanvallen, met als doel de Russische slagkracht aan het front te verminderen. Het schiereiland is tijdens de oorlog met Oekraïne een uitvalsbasis voor het Russische leger. Doordat aanvoerroutes van brandstof onder vuur worden genomen, ontstaan tekorten op het schiereiland.
Rusland annexeerde in 2014 de Krim, waar van oudsher de Russische Zwarte Zeevloot is gestationeerd.
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