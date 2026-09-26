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Stankoverlast in Hengelo kan nog dagen aanhouden

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 2:09
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HENGELO (ANP) - Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last houden van stankoverlast, meldt de veiligheidsregio Twente Veilig. Er kwamen vrijdagavond vanuit de buurten Tuindorp-Zuid en Nijverheid meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht. De stank blijkt afkomstig van een bedrijf aan de Onyxstraat op het bedrijventerrein Twentekanaal. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel "als hinderlijk worden ervaren".
De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar "een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk". De geur is op verschillende plaatsen en in wisselende mate waar te nemen. "Door veranderingen in de windrichting kan de geur ook in andere delen van Hengelo te ruiken zijn", stelt de brandweer.
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