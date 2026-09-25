Wat moet je doen als het EPC-lampje gaat branden?

Als een onbekend lampje op het dashboard gaat branden, kan dat flink wat paniek veroorzaken. Wat doe je bijvoorbeeld als de EPC-waarschuwing opduikt? Moet je direct stoppen of kun je nog gewoon doorrijden?

EPC staat voor Electronic Power Control. De melding komt vooral voor bij auto's van de Volkswagen Group, zoals Volkswagen, Audi, Škoda en Seat. Het systeem bewaakt onderdelen die invloed hebben op de motorregeling en de manier waarop de auto op het gaspedaal reageert.

Wat is EPC eigenlijk?

Bij moderne auto's zit er geen kabel meer tussen gaspedaal en motor. Trap je het pedaal in, dan wordt die beweging omgezet in een elektronisch signaal, waarna de motorcomputer bepaalt hoeveel vermogen nodig is.

Krijgt de elektronica daarbij een onlogische of wisselende waarde binnen, dan gaat het EPC-lamp branden. Dat betekent dus niet automatisch dat er iets ernstigs mis is met de motor zelf.

Valt vaak reuze mee

Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen. Zo kan een defecte rempedaalsensor de waarschuwing veroorzaken. Die sensor stuurt namelijk niet alleen de remlichten aan, hij geeft ook informatie door aan de motorcomputer en de cruisecontrol. Een foutief signaal kan ervoor zorgen dat de auto uit voorzorg tijdelijk minder vermogen levert.

Ook een probleem met de elektronische gasklep, de sensor van het gaspedaal of zelfs vervuiling van de gasklep, kunnen een EPC-melding te triggeren. Een brandend lampje is dus lang niet altijd de opmaat naar een dure reparatie. Vaak is het vervangen van een sensor of alleen het reinigen van de gasklep al voldoende.

Wanneer moet je écht stoppen?

Het gedrag van de auto is bepalend. Brandt de EPC-lamp continu, maar rijdt de auto verder gewoon normaal? Dan kun je normaal gesproken voorzichtig naar een garage rijden om de storing uit te laten lezen.

Anders wordt het wanneer de lamp knippert en de auto begint te haperen, merkbaar vermogen verliest of in de noodloop terechtkomt. Dan zul je de rit zo snel mogelijk moeten beëindigen en de auto te laten checken.

De waarschuwing negeren is sowieso geen goed idee: een kleine storing die je laat begaan, kan uiteindelijk andere onderdelen belasten.

De boosdoener: starthulp

Het EPC-lampje gaat vaak branden na het geven van starthulp, weet de ANWB. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een auto met een lege accu met startkabels wordt gestart. Er kan hierbij een spanningspiek ontstaan, waardoor de elektronica tijdelijk van slag raakt.

Die spanningspiek is te voorkomen door bij de auto met de lege accu direct tijdens of kort na het starten meerdere grote stroomverbruikers aan te zetten, zoals de kachelblower, de achterruitverwarming en het grootlicht.

De universele kleurcode

Twijfel je over een ander lampje? Onthoud deze vuistregel, die dankzij internationale ISO-norm 2575 voor alle automerken geldt: rood betekent stoppen, geel betekent dat je de auto binnenkort moet laten controleren en groen of blauw geeft meestal alleen aan dat een systeem actief is.