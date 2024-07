Starmer en Biden houden eerste overleg over Oekraïne en Gaza

WASHINGTON (ANP) - De nieuwe Britse premier Keir Starmer heeft aan de zijlijn van de NAVO-top in Washington zijn eerste ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Joe Biden. Ze spraken over Oekraïne en de Gazastrook.

"Ze waren het erover eens dat er alles aan gedaan moet worden om Oekraïne te steunen en ervoor te zorgen dat agressors zoals Poetin niet winnen", meldt Starmers woordvoerder. Starmer en Biden zeiden over de oorlog in de Gazastrook dat ze voorstander zijn van een onmiddellijk staakt-het-vuren om de laatste gijzelaars vrij te krijgen. Ook zijn ze voor toelating van humanitaire hulp tot het Palestijnse gebied en stappen richting een tweestatenoplossing.

Het Witte Huis meldt dat de leiders uitkijken naar een verdieping van de Amerikaans-Britse samenwerking op het gebied van economie en klimaat. Ook heeft Biden Starmer nogmaals gefeliciteerd met zijn benoeming tot premier. Starmers partij Labour won de Britse parlementsverkiezingen vorige week met een absolute meerderheid van de zetels.

Donderdag is de laatste dag van de NAVO-top. De lidstaten praten opnieuw met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De NAVO-landen hebben in Washington al toezeggingen gedaan over militaire steun aan Oekraïne. Ook hebben ze besloten dat de weg van Oekraïne naar het NAVO-lidmaatschap "onomkeerbaar" is.