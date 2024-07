Onze partners zijn meestal qua uiterlijk net zo (on)aantrekkelijk als wijzelf

Onderzoek toont aan dat mensen vaak partners kiezen die qua fysieke aantrekkelijkheid vergelijkbaar zijn met henzelf. Dit fenomeen wordt ondersteund door verschillende studies die aantonen dat zowel mannen als vrouwen goed zijn in het beoordelen van hun eigen aantrekkelijkheid en dat ze geneigd zijn relaties aan te gaan met mensen die in dezelfde "league" zitten wat betreft uiterlijk.

Zelfkennis en partnerkeuze

Uit een meta-analyse van 27 studies, waarbij gegevens van bijna 1.300 heteroseksuele koppels werden geanalyseerd, blijkt dat mensen over het algemeen goed zijn in het inschatten van hun eigen fysieke aantrekkelijkheid. Deze zelfkennis beïnvloedt hun partnerkeuze, waardoor ze vaak een partner kiezen die even aantrekkelijk is als zijzelf.Dit patroon is consistent over verschillende culturen en tijdsperioden, wat suggereert dat de fundamentele aspecten van wat mensen aantrekkelijk vinden vrij consistent zijn gebleven.

Waarom kiezen we partners die op ons lijken?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen partners kiezen die qua uiterlijk op hen lijken:

Zelfkennis: Mensen hebben een redelijk nauwkeurig beeld van hun eigen aantrekkelijkheid en zoeken partners die dit weerspiegelen.

Gedeelde Interesses en Waarden: Mensen worden vaak aangetrokken tot anderen die op hen lijken, niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua interesses, waarden en culturele voorkeuren. Dit wordt soms samengevat met het Engelse gezegde "birds of a feather flock together".

Bekendheid: Hoe vaker we iemand zien, hoe aantrekkelijker we die persoon gaan vinden. Dit fenomeen, bekend als het "mere exposure effect", speelt ook een rol in hoe we onze partners kiezen.

Invloed van online daten