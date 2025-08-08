ECONOMIE
Starmer: Israëlische escalatie in Gaza is fout

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 9:42
anp080825075 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer is niet blij met het Israëlische besluit om Gaza-Stad in te nemen. "De beslissing van de Israëlische regering om haar offensief in Gaza verder te escaleren is fout en we roepen haar op om het onmiddellijk te heroverwegen."
Starmer zegt zich zorgen te maken over de humanitaire crisis in Gaza en de toestand van de gijzelaars die Hamas daar vasthoudt. "Wat nodig is, is een staakt-het-vuren, het opvoeren van humanitaire hulp, de vrijlating van alle gijzelaars door Hamas en een oplossing aan de onderhandelingstafel."
De Britse premier werkt met bondgenoten aan een vredesplan voor de lange termijn, als onderdeel van een tweestatenoplossing, waarbij Israël en een Palestijnse staat naast elkaar bestaan. "Maar als beide partijen niet te goeder trouw onderhandelen, zien we dat vooruitzicht voor onze ogen verdwijnen. Onze boodschap is helder: een diplomatieke oplossing is mogelijk, maar beide partijen moeten het pad van verwoesting verlaten."
