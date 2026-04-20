Starmer misleidde Brits parlement 'per ongeluk' over Mandelson

door anp
maandag, 20 april 2026 om 17:51
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft het parlement "per ongeluk" misleid rond de aanstelling van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten, zegt Downing Street tegen Britse media. Starmer zei eerder tegen het Lagerhuis dat de normale procedure was gevolgd rond die benoeming, maar de premier zou toen zelf niet op de hoogte zijn geweest dat dat niet waar was.
De krant The Guardian onthulde afgelopen donderdag dat Mandelson niet door het achtergrondonderzoek kwam, vanwege zijn banden met de beruchte zedendelinquent Jeffrey Epstein. Veiligheidsfunctionarissen hadden een negatief advies gegeven voor de aanstelling van Mandelson, maar dat werd niet opgevolgd door functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Toen de premier in september voor het parlement verklaarde dat de normale procedure was gevolgd, zou hij nog niet geweten hebben van dat negatieve advies. Starmer zei maandag in het parlement dat het onacceptabel is dat hij niet eerder was geïnformeerd. "Als ik ervan had geweten, had ik Mandelson nooit aangesteld."
Maandenlang problemen
Starmer ontsloeg donderdag direct de topambtenaar Olly Robbins, die hem niet had ingelicht over het negatieve advies. Robbins spreekt dinsdag voor de buitenlandcommissie van het parlement over de affaire.
De rel rond Mandelson bezorgt Starmer al maandenlang problemen. In februari wankelde zijn positie al na oproepen van partijgenoten om op te stappen. Uiteindelijk kon hij aanblijven nadat belangrijke ministers hun steun hadden uitgesproken.
Starmer is al geruime tijd zeer onpopulair bij de Britse bevolking. Zijn partij Labour dreigt daardoor begin mei een zware nederlaag te lijden bij de lokale verkiezingen in Engeland en de parlementsverkiezingen in Schotland en Wales.
Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

Zo verbeter je je geheugen: vijf simpele trucs die écht werken

“Alleen eten in ruil voor seks: vrouwen in Gaza getuigen over chantage onder Hamas-regime”

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

Prachtig lenteweer in aantocht: ’Huid kan binnen 25-40 minuten verbranden’

