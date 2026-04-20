CNN: woensdag nieuw overleg tussen VS en Iran

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten en Iran houden woensdag een tweede onderhandelingsronde in Pakistan, meldt CNN. De Amerikaanse nieuwszender baseert zich op ingewijden, die benadrukken dat de situatie nog kan wijzigen.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte zondag bekend dat Amerikaanse vertegenwoordigers maandagavond in Pakistan zijn voor onderhandelingen. Iran zei maandag dat er nog geen besluit is genomen over het bijwonen van een nieuwe gespreksronde met de Amerikanen.

De delegatie van de VS wordt geleid door vicepresident JD Vance, net als bij de vorige besprekingen met Iran. Trump zei maandag tegen de New York Post dat de vertegenwoordigers "nu onderweg zijn", maar volgens CNN lijkt die uitspraak te voorbarig. De vicepresident vertrekt volgens CNN pas dinsdag vanuit Washington.

Het twee weken durende bestand tussen de VS en Iran loopt dinsdagnacht af.