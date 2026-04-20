ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Venlo geschokt door dood meisje in Blerick

door anp
maandag, 20 april 2026 om 17:53
VENLO (ANP) - De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, is "geschokt" door het nieuws dat een meisje is doodgestoken in Blerick, dat in de gemeente Venlo ligt. De burgemeester zal "zich vanzelfsprekend blijvend laten informeren door de politie", zo staat in een schriftelijke reactie. "Inhoudelijk zal de burgemeester niet op de zaak ingaan zolang het onderzoek door politie nog loopt."
Maandagochtend werden na het steekincident aan de Elzenstraat een man en vrouw, de bewoners van het pand, opgepakt. RTL Nieuws meldde dat de man en vrouw de ouders van het meisje zijn, dat 14 jaar oud was. De politie heeft dat niet bevestigd.
