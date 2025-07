Starmer ontmoet Trump deze maand in Schotland

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft later deze maand een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Schotland. Trump is dan daar voor een privébezoek.

"Aangezien hij op persoonlijke titel op bezoek komt, zal er geen formele bilaterale ontmoeting plaatsvinden", meldt het kantoor van Starmer. Dat laat ook weten dat de premier verheugd is om in te gaan op de uitnodiging van Trump elkaar te ontmoeten.

Het Witte Huis heeft het bezoek van Trump, die in Schotland twee golfresorts heeft, nog niet bevestigd. De president brengt halverwege september een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Starmer was in februari op bezoek bij Trump en overhandigde hem toen een handgeschreven uitnodiging van koning Charles.