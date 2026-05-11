Starmer vecht voor politieke toekomst na verkiezingsnederlaag

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft na de verkiezingsnederlaag van zijn partij beterschap beloofd. Hij erkende in een speech dat er onder kiezers frustratie leeft over de staat van het land, de politiek en hemzelf. "Ik weet dat er mensen zijn die aan me twijfelen. Ik moet hun ongelijk aantonen en dat ga ik doen", verklaarde hij in de speech, die wordt gezien als een poging om zijn premierschap te redden.

Starmer boekte in 2024 landelijk nog een grote verkiezingsoverwinning met zijn centrumlinkse Labourpartij. Sindsdien is zijn populariteit gekelderd en vorige week verloor Labour flink bij lokale verkiezingen. Dat kan gevolgen hebben voor zijn politieke toekomst. Sky News becijferde dat 34 van de 403 van zijn partijgenoten in het parlement zijn vertrek eisen.

De premier zei in de speech veel te hebben geleerd in de afgelopen twee jaar. Hij zei dat het hem duidelijk is geworden dat het geen normale tijden zijn en dat ambitieuzer beleid nodig is. "Mensen hebben hoop nodig."