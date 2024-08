Starmer verwacht deze week nog zware straffen voor relschoppers

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer verwacht "voor het einde van de week" nog "zware straffen" voor de mensen die hebben deelgenomen aan de rellen van deze week. Hij zei na afloop van een tweede crisisoverleg dat hij op die manier een "krachtig signaal" wil afgeven aan alle relschoppers in het hele land.

Afgelopen week zijn meer dan vierhonderd mensen opgepakt in het Verenigd Koninkrijk en zo'n honderd mensen zijn al aangeklaagd. Dinsdag werd een 19-jarige al de eerste veroordeelde voor de rellen. Hij heeft een celstraf van twee maanden gekregen. Meer mensen zijn al voor de rechter verschenen, niet alleen voor het gebruik van geweld, maar ook voor het online aanzetten tot haat.

Dinsdag lijkt het tot nu toe relatief rustig in de Britse steden, na een aantal turbulente avonden. Woensdag lijkt het in elk geval wel weer spannend te worden, want dan worden er volgens de politie zeker dertig uiterst rechtse bijeenkomsten georganiseerd. Starmer zei eerder dat het geweld uit extreemrechtse hoek komt.