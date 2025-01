Start van AfD-congres uitgesteld door grootschalige protesten

RIESA (ANP/DPA) - De opening van het congres van de Duitse politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) is uitgesteld. Het lukte mensen niet om tijdig aanwezig te zijn door de protestacties in de buurt. Het was de bedoeling dat de bijeenkomst om 10.00 uur begon, maar toen was nog maar een klein deel van de zeshonderd gedelegeerden binnen. Anderhalf uur later was het congres nog steeds niet geopend.

Het congres vindt plaats in Riesa, in het oosten van Duitsland. Vanuit het hele land zijn betogers afgereisd om tegen de radicaal-rechtse AfD te protesteren. Activisten hebben ook toegangswegen geblokkeerd.

Volgens persbureau dpa lukte het onder anderen partijleider Alice Weidel niet om op tijd binnen te zijn. Haar benoeming tot kandidaat voor het bondskanselierschap is een van de belangrijkste agendapunten voor dit congres.