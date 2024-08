Startbewijzen marathon Rotterdam binnen 2,5 uur uitverkocht

ROTTERDAM (ANP) - De startbewijzen voor de marathon van Rotterdam zijn dinsdag binnen tweeënhalf uur uitverkocht. Een recordtijd, meldt de organisatie. Voor de 44e editie van het hardloopevenement hadden zich van tevoren ruim 35.000 geïnteresseerden aangemeld, terwijl er slechts 17.000 startbewijzen te vergeven zijn.

Vorig jaar waren alle beschikbare startbewijzen in een week uitverkocht. Marathonlopers die dit jaar geen startbewijs hebben weten te bemachtigen, kunnen zich opgeven om via het initiatief Ren tegen Kanker van KWF Kankerbestrijding mee te doen. Daar is nog een "gelimiteerd aantal" startbewijzen voor beschikbaar. Ook kunnen bedrijven zich nog inschrijven voor de zogeheten Business Runs.

"Het is voor ons bijna niet te bevatten dat de NN Marathon Rotterdam binnen enkele uren uitverkoopt", aldus marathondirecteur Wilbert Lek. De organisatie blijft "gezien de grote populariteit van het evenement" met de gemeente Rotterdam en andere betrokkenen in gesprek om volgend jaar meer deelnemers te kunnen ontvangen.

De marathon van Rotterdam vindt volgend jaar plaats op 13 april. Voor de overige onderdelen, zoals de kwart marathon, opent de inschrijving dit najaar.