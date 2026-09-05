Minstens acht supplementenmerken roepen tientallen producten terug waarin Mucuna pruriens is verwerkt, een ingrediënt dat in de Europese Unie niet is toegestaan. De stof zit niet alleen in potjes met die naam op het etiket, maar ook in multivitaminen voor mannen en prostaatformules. Veel gebruikers weten waarschijnlijk niet dat ze het innemen.

Waarom het niet in je supplement mag zitten

Mucuna pruriens, in Nederland beter bekend als fluweelboon, geldt in de EU als zogenaamd novel food. Dat betekent dat het ingrediënt niet zonder officiële toelating in voedingssupplementen mag worden verwerkt. De plant bevat van nature levodopa (L-Dopa), een werkzame stof die invloed heeft op de aanmaak van dopamine. Levodopa wordt als medicijn gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Er zijn aanwijzingen dat Mucuna pruriens negatieve effecten kan hebben op de lever, nieren en de ontwikkeling van het ongeboren kind, waarschuwt het RIVM. Een veilige dosis is niet vast te stellen, omdat er te weinig openbare wetenschappelijke informatie beschikbaar is.

Het probleem is niet een besmetting of productiefout. Het probleem is dat deze stof al die tijd niet in de schappen had mogen liggen.

Je multivitamine kan op de lijst staan

Veel consumenten verwachten een dergelijke terugroepactie vooral bij gespecialiseerde sport- of kruidenpreparaten, meldt De Dagelijkse Standaard. Maar de waarschuwing betreft niet alleen potjes waarop de naam van deze plant groot op het etiket staat. Mucuna pruriens zit ook in producten met een andere naam. De Ortho Multi Man van Orthovitaal, een populaire multivitamine voor mannen, bevat naast vitaminen en mineralen ook Mucuna pruriens extract. Hetzelfde geldt voor een prostaatformule. Wie zo'n product in de kast heeft staan, neemt de verboden stof in zonder het woord 'Mucuna' ooit te hebben gelezen.

Deze producten worden teruggeroepen

Vitakruid Mucuna pruriens 60 capsules (EAN 8717438691381)

Mattisson Mucuna pruriens 20% extract L-dopa 120 tabletten (EAN 8717677966189)

Orthovitaal Mucuna pruriens 500 mg 60/120 capsules (EAN 8718924296028 en 8718924296035)

Orthovitaal Ortho Multi Man, diverse varianten (EAN 8718924295915, 8718924295922, 8718924298022, 8718924298015)

VitOrtho Mucuna pruriens extract 400 mg 60 capsules (EAN 8717056141350)

Nova Vitae Mucuna pruriens L-dopa 60 mg (EAN 8717473094840)

Nova Vitae Shilajit Gold Complex 60 gummies (EAN 8717473129887)

Balance Pharma Mucuna pruriens 90 capsules (EAN 8711224008728)

Balance Pharma Prostex 90 capsules (EAN 8711224008780)

Vital Cell Life Mucuna pruriens 60 capsules (EAN 8718053190907)

Medizimm Zvon 120 tabletten (EAN 8717473003224)

Wat te doen als je ze in huis hebt

Het advies is helder: gebruik de genoemde supplementen niet meer. Breng het product terug naar de winkel waar het is gekocht en vraag het aankoopbedrag terug. Een geopend potje valt eveneens onder de terugroepactie, want de waarschuwing gaat over het ingrediënt, niet over een beschadigde verzegeling. Gooi het potje niet weg voordat de productnaam en EAN-code zijn vastgelegd. Maak eventueel een foto van het etiket.

Extra risico bij medicijnen en zwangerschap

Neem bij onverklaarde klachten het potje of een foto van het etiket mee naar de huisarts, zodat duidelijk is hoeveel levodopa het product bevatte. Dat is extra belangrijk voor mensen die medicijnen gebruiken die invloed hebben op dopamine, bloeddruk of psychische klachten. Stop voorgeschreven medicatie nooit op eigen initiatief omdat een supplement wordt teruggeroepen. De waarschuwing geldt voor het supplement, niet automatisch voor een geneesmiddel met een gecontroleerde dosering en medische begeleiding. Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, moeten het betrokken supplement niet blijven gebruiken.

De terugroepactie legt een merkwaardig gat bloot: tientallen producten van bekende Nederlandse merken bevatten jarenlang een ingrediënt dat in de EU helemaal niet is toegestaan. Het potje stond gewoon in het schap.