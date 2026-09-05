Het maximale loon waarover je fiscaal voordelig pensioen kan opbouwen, blijft volgens de plannen tot en met 2032 bevroren op €137.800. Dat schrijft Rabobank in een vooruitblik op Prinsjesdag. De grens groeit niet mee met lonen en winsten, waardoor de fiscale ruimte voor pensioenopbouw in de praktijk elk jaar kleiner wordt.

Wat de aftoppingsgrens is

De aftoppingsgrens bepaalt tot welk inkomen je pensioen kunt opbouwen met belastingvoordeel. In 2026 ligt die grens op €137.800. Verdien je meer, dan bouw je over het meerdere geen pensioen op met belastingaftrek. De grens begon in 2015 op €100.000 en werd sindsdien jaarlijks geïndexeerd.

Eind 2024 pauzeerde de Tweede Kamer de indexatie voor twee jaar, als dekking voor het in stand houden van de giftenaftrek. Het nieuwe kabinet heeft de bevriezing daarna nog zes jaar verlengd. „Bij loonstijgingen valt daardoor een steeds groter deel van het inkomen buiten de reguliere pensioenregeling", zegt Susanna Stolp, expert vermogensplanning bij Rabobank.

De grens staat stil. Je salaris niet.

De verschraling werkt van twee kanten

Het effect is groter dan het lijkt. Omdat de AOW -franchise wél blijft stijgen, neemt de ruimte voor pensioenopbouw effectief af. De AOW-franchise is het deel van je salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat je later AOW ontvangt. Het gemaximeerde salaris blijft hetzelfde, maar de franchise indexeert wél. De pensioengrondslag, het stuk waarover daadwerkelijk premie wordt ingelegd, krimpt zo van twee kanten.

In koopkracht: een forse daling

Werkgeversvereniging AWVN berekende dat bij een inflatie van 2,5 procent per jaar de reële waarde van de grens daalt naar ongeveer €113.000. Vakbonden LAD en FBZ waarschuwden begin 2025 dat alleen al door de tweejarige bevriezing de daling van de pensioenopbouw kon oplopen tot 11 procent. Nu de bevriezing tot 2032 doorloopt, is het effect naar verwachting aanzienlijk groter. AWVN noemde de maatregel eerder een „stille versobering" van pensioenopbouw.

Wat als je eerder wilt stoppen

Wie eerder met pensioen wil, heeft juist méér opzij nodig. Zoals bleek uit ons eerdere artikel 63 in plaats van 67: zoveel geld moet je sparen om 4 jaar eerder met pensioen te gaan, is de kloof om vier jaar eerder te stoppen al aanzienlijk. Medewerkers met een inkomen boven €137.800 bouwen de komende jaren fors minder pensioen op dan in de situatie waarin de grens wél zou meestijgen. Het gat dat zij zelf moeten dichten, groeit mee.

Nauwelijks alternatieven

Er bestaat een nettopensioenregeling voor het salarisdeel boven de grens: het kapitaal is vrijgesteld van box 3-heffing, maar de premies komen uit het netto-inkomen. In de praktijk is het animo beperkt. Er zijn weinig aanbieders en werkgevers zitten niet te wachten op extra administratieve lasten.

Het kabinet presenteert op dinsdag 15 september het Belastingplan 2027. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, kunnen voorstellen in het najaar nog sneuvelen of worden aangepast. Maar de bevriezing van de aftoppingsgrens ligt vast in de Voorjaarsnota en heeft brede steun. Wie boven de grens verdient, doet er verstandig aan nu al te becijferen wat het effect is op de eigen pensioenopbouw. Elke loonsverhoging maakt het gat een stukje groter.

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