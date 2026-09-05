Een kopje bonenkoffie kostte in april 2021 €0,09. In april 2026 was dat €0,18, precies het dubbele. En bonenkoffie is niet de enige koffiesoort die fors duurder werd: over alle koffiesoorten heen betaal je in de supermarkt gemiddeld 74 procent meer dan in 2021, blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond die BNNVARA Kassa onlangs opnieuw uitlichtte.

Bonen het hardst gestegen

De Consumentenbond onderzocht de prijsontwikkeling van filterkoffie, koffiebonen, koffiepads en koffiecups voor Nespresso-systemen in de supermarkt. De gemiddelde prijsstijging over alle koffiesoorten bedraagt 74 procent, maar vooral koffiebonen springen eruit. Pads werden gemiddeld 78 procent duurder en filterkoffie steeg 70 procent in prijs. Alleen bij koffiecups is de prijsstijging met 46 procent relatief wat minder.

Dat raakt vrijwel iedereen. In Nederland drinken we gemiddeld drie tot vier kopjes koffie per dag. Per maand drink je dan voor ongeveer €22 aan gemalen bonenkoffie weg.

Vijf jaar geleden was dat nog de helft.

Het wordt nog duurder

Na een korte daling in juli schoot de wereldwijde koffieprijs in augustus weer omhoog, met meer dan 25 procent in één maand, meldt koffiespecialist Gio Coffee. Mindere oogstvooruitzichten, onzekere en hogere exporttarieven, onzekerheid over Europese wetgeving en speculatie dreven de prijzen opnieuw omhoog. Analisten van de Rabobank waarschuwden al eerder dat de gemiddelde supermarktprijs voor een kilo koffie dit jaar boven de €20 kan uitkomen.

Ondertussen leidde de prijsdruk eerder dit jaar tot een openlijk conflict tussen fabrikant JDE Peet's (het bedrijf achter Douwe Egberts, Senseo en L'OR) en meerdere supermarktketens, omdat JDE de koffie niet meer leverde vanwege een conflict over de prijzen. JDE besloot de prijzen per 1 juli opnieuw te verhogen, waardoor koffie tot 25 procent duurder zou worden. De adviesprijs voor een pak Douwe Egberts Aroma Rood van 500 gram zou boven de €10 uitkomen. Inmiddels zijn de producten weer terug in de schappen, maar tegen hogere prijzen.

Dezelfde zak, totaal andere prijs

Niet elke supermarkt rekent hetzelfde. Een zak Douwe Egberts Aroma Rood koffiebonen van 500 gram kostte op de peildatum bij Kruidvat €8,69. Voor exact dezelfde zak betaalde je bij Albert Heijn €10,99. Dat scheelt ruim €2 per zak. Voor A-merken ben je volgens de Consumentenbond gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Vomar. Hun prijzen liggen ongeveer 5 procent onder het gemiddelde.

Zo bespaar je het meest

Het prijsverschil tussen koffiesystemen is groter dan de meeste mensen beseffen. Een kopje koffie kost, afhankelijk van het koffiesysteem, gemiddeld €0,16 tot €0,38. De goedkoopste pads kosten slechts €0,09 per kopje. Bij drie tot vier koppen per dag loopt het verschil tussen de duurste cups en de goedkoopste pads op tot meer dan €350 per jaar.

Stap over van cups naar pads, filterkoffie of bonen. Cups zijn per kopje veruit het duurst.

Kies huismerken of budgetmerken. Huismerkkoffie is gemiddeld 33 procent goedkoper dan A-merken. Sommige budgetvarianten zijn zelfs meer dan de helft goedkoper.

Vergelijk supermarkten. Voor dezelfde A-merkkoffie kan het verschil per verpakking meer dan €2 bedragen.

Koop kilozakken in plaats van kleinverpakkingen.

Koffie is het meest gedronken product in Nederland. Juist daarom tikt een klein prijsverschil per kopje op jaarbasis hard aan. Wie slim kiest, drinkt precies hetzelfde bakkie, maar houdt honderden euro's over.