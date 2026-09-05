Je huis voelt kouder dan het is: met deze 6 goedkope ingrepen voorkom je tocht en warmteverlies

Wie het thuis koud heeft, draait al snel de thermostaat een graad hoger. Maar soms zit het probleem niet in de verwarming, maar in een kier bij een raam, een deur die tocht doorlaat of warmte die via de muur achter de radiator verdwijnt. Dat zijn precies de plekken waar een kleine ingreep comfort kan opleveren.

Begin met de tochtjacht

Loop op een winderige dag langs ramen, buitendeuren, brievenbussen en leidingen die door een buitenmuur gaan. Voelt u koude lucht of beweegt een gordijn zonder dat een raam openstaat, dan is er werk aan de winkel. Bij ventilatieroosters hoort luchtverversing wel bij het ontwerp: sluit noodzakelijke ventilatie daarom niet gedachteloos af.

“Een huis hoeft niet potdicht te zijn om comfortabel te zijn; ongecontroleerde tocht is iets anders dan gezonde ventilatie.”

Deze zes stappen zijn doorgaans laagdrempelig:

Plak tochtstrips rond ramen en deuren die open kunnen.

Stel een slecht sluitende buitendeur af of plaats een passende tochtborstel.

Dicht kleine naden rond kozijnen of doorvoeren met geschikt kitmateriaal.

Hang dikke gordijnen vrij van de radiator, zodat de warmte de kamer in kan.

Houd binnendeuren dicht tussen verwarmde en onverwarmde ruimten.

Breng radiatorfolie aan achter een radiator tegen een matig geïsoleerde buitenmuur.

Radiatorfolie: niet overal even zinvol

Radiatorfolie is geen wondermiddel, maar kan wel effectief zijn op de juiste plaats. Vooral achter een radiator bij een ongeïsoleerde of matig geïsoleerde buitenmuur kaatst de folie warmte terug de kamer in. Milieu Centraal rekent daar met een besparing van 11 kubieke meter gas per vierkante meter folie per jaar, bij een gasprijs van €1,37 goed voor ongeveer €15. Voor een radiator voor enkel glas is de potentiële besparing groter; bij een goed geïsoleerde muur is de winst juist gering.

Situatie achter radiator Indicatieve besparing per m² folie per jaar Indicatief bedrag bij €1,37 per m³ gas Ongeïsoleerde steensmuur 11 m³ gas €15 Geïsoleerde buitenmuur 1 m³ gas €1,40 Enkel glas 50 m³ gas €70 Dubbel glas 25 m³ gas €34

Huurder of eigenaar: dit mag u zelf doen

Tochtstrips, een deurborstel en gordijnen zijn meestal eenvoudige maatregelen, ook in een huurhuis. Voor structurele problemen zoals rotte kozijnen, een slecht sluitende buitendeur of vochtplekken ligt het anders: meld die bij verhuurder of VvE, liefst met foto’s en een datum. Zelf permanent kitwerk aanbrengen kan bij huurwoningen soms gevolgen hebben voor onderhoud of oplevering.

“Het comfortabele huis is niet per se het huis met de hoogste thermostaat, maar het huis waar warmte niet ongezien ontsnapt.”

Feiten in het kort: Controleer jaarlijks naden en kieren, ook in een goed geïsoleerde woning. Tochtstrips verminderen ongewenste koude lucht bij ramen en deuren. Laat ventilatieroosters en noodzakelijke ventilatievoorzieningen hun werk doen om vocht en ongezonde lucht te voorkomen.

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